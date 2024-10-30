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Подозреваемого в убийстве задержали в Павлодаре

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Арестованный мужчина
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Vahe Aramyan / Getty Images

Находящихся в розыске казахстанцев задержали за границей - в Германии и России. А в Павлодаре нашли разыскиваемого гражданина соседнего государства, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Розыск" павлодарские оперативники совместно с коллегами соседних республик задержали 15 уголовных преступников.

"К примеру, в городе Нюрнберг ФРГ установлен 43-летний разыскиваемый уголовный преступник. Мужчина скрывался от правосудия за совершение мошенничества в Казахстане. За аналогичное преступление в Екатеринбурге задержан 25-летний разыскиваемый", - рассказал начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Задержанные содержатся под стражей. Решается вопрос об их экстрадиции.

"В нашем городе задержан разыскиваемый за убийство мужчина, совершивший тяжкое преступление в соседнем государстве", - добавил спикер.

Также было установлено местонахождение двух без вести пропавших граждан на территории Павлодара и Карагандинской области.

Ранее в Шымкенте задержали находящегося в международном розыске иностранного гражданина, который скрывался на протяжении 11 лет. В настоящее время проводится работа по его экстрадиции.

А в Туркестанской области сотрудники криминальной полиции задержали сразу нескольких человек, совершивших преступления в соседних государствах. Речь идет о гражданах Узбекистана, Таджикистана, Турции и России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180511-podozrevaemogo-v-ubiystve-zaderzhali-v-pavlodare/

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