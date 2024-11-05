"Как в кино": подозрительное поведение водителя обернулось задержанием на трассе в Акмолинской области

Патрульные полицейские задержали дерзкого угонщика в Акмолинской области - подозрительное поведение на трассе стало поводом остановить автомобиль, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, 4 ноября около 10:00 старшим лейтенантом полиции Еркебуланом Турмагамбетовым и Жапаром Раймбековым был замечен автомобиль марки Toyota Camry, который снизил скорость на 1071-ом км автодороги "Екатеринбург-Алматы", высадив двух пассажиров.

Сама машина, резко развернувшись, направилась в противоположном направлении.

"Этот эпизод заинтересовал служителей закона. Ими было принято решение проверить данный транспорт. При попытке остановить вышеуказанный автомобиль водитель не выполнил законные требования сотрудников полиции и дальше продолжил движение.

Далее, как в кино, на 1066-ом километре, не справившись с рулевым управлением, водитель допустил съезд в кювет", - говорится в сообщении МВД.

По данным полиции, в ходе выяснения обстоятельств установлено, что 46-летний водитель Toyota Camry занимался частным извозом, и 4 ноября в Атбасаре он взял двух пассажиров в направлении Астаны.

"По пути следования один из пассажиров попросил остановиться по нужде. Машина остановилась. Пассажир, пользуясь тем, что водитель тоже покинул машину, мгновенно сел за руль и совершил угон", - пояснили в МВД.

Угонщик был задержан и передан патрульными следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

По факту угона начато досудебное производство. Следственные действия продолжаются.

Накануне в Карагандинской области полицейские задержали иностранца на трассе по подозрению в угоне автомобиля.

Также в Караганде по подозрению в серии краж легковых автомобилей полицейские задержали 40-летнего мужчину. По данным полиции, установлена его причастность к трем фактам угона чужих транспортных средств, причем одной и той же марки.

Мы также писали, что подозреваемого в угоне автомобиля в Костанае полицейские задержали "по горячим следам". Им оказался житель другой области, приехавший на заработки.

Ранее полицейские рассказали, как не стать жертвой автоугонщиков. Стражи порядка рекомендуют не оставлять свое имущество без присмотра. На автомашины следует установить охранную сигнализацию и ставить авто на охраняемую стоянку.

Также территорию возле дома и во дворе стоит оснастить хорошим освещением, а автомашины не оставлять открытыми. Кроме того, не стоит оставлять в салоне машин ценные вещи, телефоны и деньги, так как это может привлечь внимание автоворов.