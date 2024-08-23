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Подозреваемого в угоне задержали пьяным без прав в Костанае

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Пьяный за рулем
Пьяный водитель. Иллюстративное фото: Satjawat Boontanataweepol / Getty Images

Подозреваемого в угоне автомобиля в Костанае полицейские задержали "по горячим следам". Им оказался житель другой области, приехавший на заработки, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Как рассказали в областном ДП в Facebook, днем 22 августа в полицию поступило сообщение об угнанном автомобиле Volkswagen Passat со двора дома. Спустя 3 минуты в ходе просмотра камер инспектор видеонаблюдения обнаружила машину на пересечении улиц Тәуелсіздік и Алтынсарина.

На место были направлены патрульные. Они задержали 35-летнего жителя Алматинской области, который приехал в Костанай на заработки. От него исходил запах алкоголя.

Проведенная экспертиза показала легкую степень опьянения. Более того, полицейские установили, что мужчина не имеет прав на вождение.

В его отношении возбудили административное производство по части 6 статьи 608 КоАП РК. Машина водворена на специализированную стоянку. По факту угона авто возбуждено уголовное дело.

В ходе разбирательств выяснилось, что владелец машины оставил ее открытой и в ней находились запасные ключи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152359-podozrevaemogo-v-ugone-zaderzhali-pyanym-bez-prav-v-kostanae/

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