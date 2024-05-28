Завершено расследование в отношении высокопоставленных сотрудников МЧС

Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК, начальников ДЧС Шымкента и области Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, должностные лица подозреваются в получении взяток на системной основе от представителей бизнеса на общую сумму более 40 млн тенге.

Следственным судом в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело рассматривается по существу военным судом Акмолинского гарнизона.

"Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в ведомстве.

Напомним, в июле 2023 года стало известно, что задержаны председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов, а также начальники ДЧС Шымкента Мадияр Жаксибаев и области Жетісу Бауыржан Избасаров.

В Антикоре рассказали, что их заподозрили в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. Суммы незаконных вознаграждений, по данным ведомства, варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

Позже в Антикоре озвучили статистику, заявив, что каждый второй руководитель подразделений МЧС совершает коррупционные правонарушения. При этом в МЧС признали факты и отметили, что для сотрудников ведомства - это шокирующая информация, потому что эти люди были одними из передовых работников, достигали определенных успехов.