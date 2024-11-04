Водитель из Алматы "наездил" штрафов на 7 млн тенге (видео)
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В Алматы владелец автомобиля Mercedes-Benz с иностранным учетом не оплатил штрафов на 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.
По информации полиции, водитель автомобиля Mercedes-Benz с иностранным учетом нарушил правила дорожного движения на сумму свыше 7 млн тенге, однако штрафы так и не оплатил. Видео с камер наружного наблюдения полиция опубликовала на своем официальном медиапортале.
Сообщается, что в подобных случаях автомобиль нарушителя помещается на специализированную штрафную стоянку.
"По месту его пребывания составляется протокол изъятия в соответствии с КоАП РК. Выдача задержанного транспортного средства со штрафстоянки осуществляется только при полном погашении штрафов", - рассказали в полиции.
Недавно мы писали о 19-летнем алматинце, который нарушил ПДД 195 раз и "заработал" штрафов почти на 7 млн тенге.
В сентябре текущего года сообщалось, что водитель автомобиля Mitsubishi Galant с российскими госномерами за три дня 39 раз превысил скорость. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 млн тенге.
Ранее в Павлодаре полицейские задержали водителя, который имел долг в 52 млн тенге. Его автомобиль водворили на спецстоянку до полного погашения долга.
В Шымкенте стражи порядка выявили водителя с многомиллионными долгами. За владельцем авто числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 14 млн тенге. В итоге Range Rover забрали у должника и поместили на штрафстоянку.
Добавим, что в Казахстане с 6 мая 2024 года начали действовать поправки в ПДД. Ранее мы подробно рассказывали об изменениях, которые были внесены в ПДД Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182644-voditel-iz-almaty-naezdil-shtrafov-na-7-mln-tenge/