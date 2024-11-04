Водитель из Алматы "наездил" штрафов на 7 млн тенге (видео)

В Алматы владелец автомобиля Mercedes-Benz с иностранным учетом не оплатил штрафов на 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации полиции, водитель автомобиля Mercedes-Benz с иностранным учетом нарушил правила дорожного движения на сумму свыше 7 млн тенге, однако штрафы так и не оплатил. Видео с камер наружного наблюдения полиция опубликовала на своем официальном медиапортале.

Сообщается, что в подобных случаях автомобиль нарушителя помещается на специализированную штрафную стоянку.

"По месту его пребывания составляется протокол изъятия в соответствии с КоАП РК. Выдача задержанного транспортного средства со штрафстоянки осуществляется только при полном погашении штрафов", - рассказали в полиции.

Недавно мы писали о 19-летнем алматинце, который нарушил ПДД 195 раз и "заработал" штрафов почти на 7 млн тенге.

В сентябре текущего года сообщалось, что водитель автомобиля Mitsubishi Galant с российскими госномерами за три дня 39 раз превысил скорость. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1 млн тенге.

Ранее в Павлодаре полицейские задержали водителя, который имел долг в 52 млн тенге. Его автомобиль водворили на спецстоянку до полного погашения долга.

В Шымкенте стражи порядка выявили водителя с многомиллионными долгами. За владельцем авто числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 14 млн тенге. В итоге Range Rover забрали у должника и поместили на штрафстоянку.

Добавим, что в Казахстане с 6 мая 2024 года начали действовать поправки в ПДД. Ранее мы подробно рассказывали об изменениях, которые были внесены в ПДД Казахстана.