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Полиция отреагировала на видео с выброшенными на свалку казахстанскими гербами

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Госсимволы на свалке
Госсимволы на свалке. Кадр из видео: instagram/ile_krai

В Сети опубликовано видео, автор которого возмущается найденными среди мусора госсимволами Казахстана. По данному факту возбуждено дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Видео опубликовано в Instagram-паблике ile_krai. Автор поста заявляет, что в селе Еркiн Талгарского района произошел вопиющий случай - государственные символы найдены среди мусора.

"Это недопустимое и оскорбительное действие, которое не только нарушает закон, но и подрывает уважение к нашей стране и ее символам", - отмечает автор поста, выложивший видео.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области, по факту надругательства над государственными символами полицией возбуждено уголовное дело.

"Сотрудниками Талгарской районной полиции инициированы необходимые оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. К виновным лицам будут приняты соответствующие меры согласно действующему законодательству", - отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, летом прошлого года в Талдыкоргане на видео сняли порванный казахстанский флаг. Кадры появились в социальных сетях. Ситуацию поспешили прокомментировать в городском акимате, сообщив, что флаг порвался из-за погодных условий.

В конце августа того же года активистка из Талдыкоргана сняла на видео герб Казахстана, лежащий на земле около здания облсуда. Позже в полиции региона сообщили, что стражи порядка изучили видео с макетом герба, лежащего на земле у здания областного суда в Талдыкоргане, и наказали виновных.

Также осенью прошлого года житель Атырауской области снял на видео выброшенный в мусорку флаг Казахстана. В полиции по данному факту начали досудебное расследование.

Добавим, что согласно статье 372 УК РК, надругательство над государственными символами Республики Казахстан наказывается:

  • штрафом в размере до 3 тысяч МРП (10,3 млн тенге);
  • либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 900 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182473-vybrosheny-na-svalku-na-rezonansnoe-video-s-gossimvolami-otreagirovali-v-policii-almatinskoy-oblasti/

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