"Валяется среди отходов": флаг Казахстана выбросили в мусорку в Атырауской области (видео)
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Житель Атырауской области снял на видео выброшенный в мусорку флаг Казахстана. В полиции по данному факту начали досудебное расследование, передает портал "Мой город".
Как пишет портал, к ним в редакцию прислали видео, снятое на территории вахтового городка в Атырауской области. По словам автора ролика, среди мусора он нашел несколько флагов Казахстана.
"Это база SICIM. Наш государственный символ валяется среди отходов возле блока №8. Что за отношение? Требуем принять меры", – сказал мужчина.
По информации портала, видео снято на территории месторождения Карабатан.
В пресс-службе ДП региона сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 372 УК РК "Надругательство над государственными символами РК".
Иную информацию в интересах следствия в ведомстве раскрывать не стали.
Напомним, в конце августа активистка из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенова сняла на видео герб Казахстана, лежащий на земле около здания облсуда.
Позже в полиции региона сообщили, что стражи порядка изучили видео с макетом герба, лежащего на земле у здания областного суда в Талдыкоргане, и наказали виновных.
Отметим, что, согласно статье 372 УК РК, надругательство над государственными символами Республики Казахстан наказывается:
- штрафом в размере до 3 тысяч МРП (10,3 млн тенге);
- либо исправительными работами в том же размере;
- либо привлечением к общественным работам на срок до 900 часов;
- либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040253-valyaetsya-sredi-othodov-flag-kazahstana-vybrosili-v-musorku-v-atyrauskoy-oblasti-video/