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"Валяется среди отходов": флаг Казахстана выбросили в мусорку в Атырауской области (видео)

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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: Getty Images/ Gwengoat

Житель Атырауской области снял на видео выброшенный в мусорку флаг Казахстана. В полиции по данному факту начали досудебное расследование, передает портал "Мой город".

Как пишет портал, к ним в редакцию прислали видео, снятое на территории вахтового городка в Атырауской области. По словам автора ролика, среди мусора он нашел несколько флагов Казахстана.

"Это база SICIM. Наш государственный символ валяется среди отходов возле блока №8. Что за отношение? Требуем принять меры", – сказал мужчина.

По информации портала, видео снято на территории месторождения Карабатан.

В пресс-службе ДП региона сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 372 УК РК "Надругательство над государственными символами РК".

Иную информацию в интересах следствия в ведомстве раскрывать не стали.

Напомним, в конце августа активистка из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенова сняла на видео герб Казахстана, лежащий на земле около здания облсуда.

Позже в полиции региона сообщили, что стражи порядка изучили видео с макетом герба, лежащего на земле у здания областного суда в Талдыкоргане, и наказали виновных.

Отметим, что, согласно статье 372 УК РК, надругательство над государственными символами Республики Казахстан наказывается:

  • штрафом в размере до 3 тысяч МРП (10,3 млн тенге);
  • либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 900 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040253-valyaetsya-sredi-othodov-flag-kazahstana-vybrosili-v-musorku-v-atyrauskoy-oblasti-video/

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