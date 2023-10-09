"Валяется среди отходов": флаг Казахстана выбросили в мусорку в Атырауской области (видео)

Житель Атырауской области снял на видео выброшенный в мусорку флаг Казахстана. В полиции по данному факту начали досудебное расследование, передает портал "Мой город".

Как пишет портал, к ним в редакцию прислали видео, снятое на территории вахтового городка в Атырауской области. По словам автора ролика, среди мусора он нашел несколько флагов Казахстана.

"Это база SICIM. Наш государственный символ валяется среди отходов возле блока №8. Что за отношение? Требуем принять меры", – сказал мужчина.

По информации портала, видео снято на территории месторождения Карабатан.

В пресс-службе ДП региона сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 372 УК РК "Надругательство над государственными символами РК".

Иную информацию в интересах следствия в ведомстве раскрывать не стали.

Напомним, в конце августа активистка из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенова сняла на видео герб Казахстана, лежащий на земле около здания облсуда.

Позже в полиции региона сообщили, что стражи порядка изучили видео с макетом герба, лежащего на земле у здания областного суда в Талдыкоргане, и наказали виновных.

Отметим, что, согласно статье 372 УК РК, надругательство над государственными символами Республики Казахстан наказывается: