"Позор года": порванный флаг сняли на видео в Талдыкоргане

Порванный флаг. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta_

В Талдыкоргане на видео сняли порванный казахстанский флаг. Кадры появились в социальных сетях. Ситуацию поспешили прокомментировать в городском акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это, уважаемые талдыкорганцы, позор месяца, наверное, может быть, позор года или века. Это говорит о том, что у нас очень слабое администрирование в городе", - отмечает автор видео.

В акимате Талдыкоргана пояснили, что большой флаг, расположенный в парке Жастар, порвался из-за ветра.

"В настоящее время коммунальными службами ведется работа по замене флага", - сообщили в ведомстве.

Как указывается на официальном сайте президента РК, флаг - это один из главных символов государства, олицетворяющий его суверенитет и идентичность.

Государственный флаг независимого Казахстана был официально принят в 1992 году. Его автором является художник Шакен Ниязбеков.

Он представляет собой прямоугольное полотнище небесно-голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым - парящий орел (беркут). У древка - вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента - цвета золота. Соотношение ширины флага к его длине - 1:2.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026835-pozor-goda-porvannyy-flag-snyali-na-video-v-taldykorgane/