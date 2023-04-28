Лежащий на земле герб Казахстана засняли возле здания суда (видео)

Герб Республики Казахстан. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Активистка из Талдыкоргана засняла на видео герб Республики Казахстан, лежащий на земле около здания облсуда. На инцидент отреагировали в прокуратуре региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Активистка из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенова опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеоролик, снятый около здания Жетысуского областного суда. На кадрах – герб Республики Казахстан, лежащий на земле.

"Герб Казахстана лежит под ногами", – подписала пост Дуйсенова.

Прокуратура Жетысуской области отреагировала на публикацию.

"Указанный в публикации факт направлен в департамент полиции и акимат Жетысуской области для проверки и принятия мер в пределах компетенции", – гласит их сообщение под постом.

Отметим, что, согласно статье 372 УК РК, надругательство над государственными символами Республики Казахстан наказывается:

штрафом в размере до 3 тысяч МРП (10,3 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 900 часов;

либо ограничением свободы на срок до 2 лет,

либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018740-lezhaschiy-na-zemle-gerb-kazahstana-zasnyali-vozle-zdaniya-suda-video/