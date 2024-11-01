Экс-главу филиала КТЖ признали виновным в трудоустройстве "мертвых душ"

В Астане вынесли приговор Салмену Амрину, который, согласно материалам суда, фиктивно устроил знакомого на должность инженера, хотя тот строил ему коттедж, пишет NUR.KZ со ссылкой на суд.

В Telegram-канале судов Астаны опубликовали информацию о вынесенном обвинительном приговоре в отношении директора филиала АО "НК "КТЖ" Салмена Амрина. По данным суда, он, будучи лицом, приравненным к госслужащим, использовал свои полномочия вопреки интересам службы с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других.

"А., будучи директором филиала АО НК, устроил своего знакомого У. на должность инженера, хотя тот фактически не работал. По указанию А. в период с ноября 2019 года по июль 2023 года У. занимался сопровождением строительства его коттеджа. При этом заработная плата У. выплачивалась филиалом АО.

В результате незаконных действий подсудимого АО был причинен особо крупный ущерб на сумму 21 066 027 тенге в виде зарплаты и других выплат, связанных с трудовой деятельностью", - рассказали в суде.

По материалам суда, вина подсудимого доказывается показаниями свидетелей, банковскими выписками о проведенных переводах, заключением экспертизы, актом проверки и результатами негласных следственных действий.

Прокурор просил назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы. Сам подсудимый вину не признал и просил оправдать его.

"При назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство - наличие двоих малолетних детей. В качестве отягчающего обстоятельства было учтено совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения. Подсудимый ранее не судим, ущерб полностью не возмещен.

Учитывая обстоятельства совершенного тяжкого коррупционного преступления, а также наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд назначил А. наказание по ст. 361 ч. 4 п. 3) УК в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что на сайте КТЖ опубликованы несколько материалов, в которых указано, что в данный период должность директора филиала АО "НК "КТЖ" "Дирекция автоматизации и цифровизации" занимал Салмен Амрин. Одной из его задач, судя из материалов, была "усиленная борьба" с перекупщиками железнодорожных билетов".

Напомним, ранее мы писали, что ревизорская комиссия КТЖ выявила факты трудоустройства "мертвых душ" в филиале АО "НК "КТЖ" - "Дирекция автоматизации и цифровизации".

Сообщалось, что Антикоррупционная служба по городу Астана провела досудебное расследование, в ходе следствия был доказан ущерб на сумму 21 млн тенге. По данным КТЖ установлено, что формально трудоустроенные люди по поручению руководителя филиала участвовали в строительстве частного жилого дома. КТЖ был признан потерпевшей стороной.

А в начале октября в КТЖ заявили о многомиллионных хищениях в своей дочерней компании. Тогда нацперевозчик выявил хищения денежных средств в дочерней организации на более 56 млн тенге.

В сентябре мы писали о другом внутреннем деле в КТЖ. Антикор сообщил, что в дочерней организации КТЖ - ТОО "КТЖ-грузовые перевозки" бывший директор его филиала - "Центра топливных ресурсов" (ЦТР) - получил от и. о. начальника одного из топливных складов 50 тыс. долларов США за утверждение его на этой должности.