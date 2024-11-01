Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Экс-главу филиала КТЖ признали виновным в трудоустройстве "мертвых душ"

Опубликовано:

Здание КТЖ
Здание КТЖ. Фото: КТЖ

В Астане вынесли приговор Салмену Амрину, который, согласно материалам суда, фиктивно устроил знакомого на должность инженера, хотя тот строил ему коттедж, пишет NUR.KZ со ссылкой на суд.

В Telegram-канале судов Астаны опубликовали информацию о вынесенном обвинительном приговоре в отношении директора филиала АО "НК "КТЖ" Салмена Амрина. По данным суда, он, будучи лицом, приравненным к госслужащим, использовал свои полномочия вопреки интересам службы с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других.

"А., будучи директором филиала АО НК, устроил своего знакомого У. на должность инженера, хотя тот фактически не работал. По указанию А. в период с ноября 2019 года по июль 2023 года У. занимался сопровождением строительства его коттеджа. При этом заработная плата У. выплачивалась филиалом АО.

В результате незаконных действий подсудимого АО был причинен особо крупный ущерб на сумму 21 066 027 тенге в виде зарплаты и других выплат, связанных с трудовой деятельностью", - рассказали в суде.

По материалам суда, вина подсудимого доказывается показаниями свидетелей, банковскими выписками о проведенных переводах, заключением экспертизы, актом проверки и результатами негласных следственных действий.

Прокурор просил назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы. Сам подсудимый вину не признал и просил оправдать его.

"При назначении наказания суд учел смягчающее обстоятельство - наличие двоих малолетних детей. В качестве отягчающего обстоятельства было учтено совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения. Подсудимый ранее не судим, ущерб полностью не возмещен.

Учитывая обстоятельства совершенного тяжкого коррупционного преступления, а также наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд назначил А. наказание по ст. 361 ч. 4 п. 3) УК в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что на сайте КТЖ опубликованы несколько материалов, в которых указано, что в данный период должность директора филиала АО "НК "КТЖ" "Дирекция автоматизации и цифровизации" занимал Салмен Амрин. Одной из его задач, судя из материалов, была "усиленная борьба" с перекупщиками железнодорожных билетов".

Напомним, ранее мы писали, что ревизорская комиссия КТЖ выявила факты трудоустройства "мертвых душ" в филиале АО "НК "КТЖ" - "Дирекция автоматизации и цифровизации".

Сообщалось, что Антикоррупционная служба по городу Астана провела досудебное расследование, в ходе следствия был доказан ущерб на сумму 21 млн тенге. По данным КТЖ установлено, что формально трудоустроенные люди по поручению руководителя филиала участвовали в строительстве частного жилого дома. КТЖ был признан потерпевшей стороной.

А в начале октября в КТЖ заявили о многомиллионных хищениях в своей дочерней компании. Тогда нацперевозчик выявил хищения денежных средств в дочерней организации на более 56 млн тенге.

В сентябре мы писали о другом внутреннем деле в КТЖ. Антикор сообщил, что в дочерней организации КТЖ - ТОО "КТЖ-грузовые перевозки" бывший директор его филиала - "Центра топливных ресурсов" (ЦТР) - получил от и. о. начальника одного из топливных складов 50 тыс. долларов США за утверждение его на этой должности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181869-eks-glavu-filiala-ktzh-priznali-vinovnym-v-trudoustroystve-mertvyh-dush/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie