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В КТЖ заявили о многомиллионных хищениях в своей дочерней компании

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Два вагона пассажирского поезда
Пассажирский поезд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ходе внутренних проверок нацперевозчик выявил хищения денежных средств в дочерней организации - ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", на более 56 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Сообщается, что АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" направило заявление в правоохранительные органы. Нацперевозчик ждет принятия мер в рамках уголовно-процессуального законодательства, с целью возмещения материального ущерба и установления виновных лиц.

Проводятся следственные мероприятия.

"КТЖ как инициатор досудебного расследования оказывает полное содействие расследованию. В компании ведется системная работа по недопущению таких фактов и действует политика нулевой терпимости к любым нарушениям", - информирует пресс-служба АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".

Напомним, в сентябре мы писали о другом внутреннем деле в КТЖ. Антикор сообщил, что в дочерней организации КТЖ - ТОО "КТЖ-грузовые перевозки" бывший директор его филиала - "Центра топливных ресурсов" (ЦТР) - получил от и. о. начальника одного из топливных складов 50 тыс. долларов США за утверждение его на этой должности.

А в конце августа горсуд Актобе рассмотрел иск девятерых работников КТЖ, которых уволили через полтора месяца после трудоустройства "ввиду несоответствия занимаемой должности". Изучив дело, суд восстановил в должностях уволенных работников. С работодателя в пользу каждого истца взысканы порядка 900 тыс. тенге зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172262-v-ktzh-zayavili-o-mnogomillionnyh-hishcheniyah-v-svoey-docherney-kompanii/

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