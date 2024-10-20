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КТЖ передало Антикору дело о "мертвых душах": доказан ущерб на 21 млн тенге

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Здание КТЖ
Здание КТЖ. Фото: КТЖ

Ревизорская комиссия КТЖ в ходе внутренних проверок выявила факты формальной трудовой деятельности работников, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу нацперевозчика.

В Telegram-канале АО "НК "КТЖ" сообщили о выявленном факте трудоустройства "мертвых душ".

"Ревизорская комиссия КТЖ в ходе внутренних проверок выявила факты формальной трудовой деятельности работников в филиале АО "НК "ҚТЖ" - "Дирекция автоматизации и цифровизации". Материалы проверок переданы в правоохранительные органы.

По данному факту Антикоррупционная служба по городу Астана провела досудебное расследование. В ходе следствия доказан ущерб на сумму 21 млн тенге", - сказано в сообщении.

По данным КТЖ установлено, что формально трудоустроенные люди по поручению руководителя филиала участвовали в строительстве частного жилого дома. КТЖ признан потерпевшей стороной.

"В данный момент материалы дела рассматривают в межрайонном суде по уголовным делам Астаны. КТЖ оказывает полное содействие следствию", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в начале октября в КТЖ заявили о многомиллионных хищениях в своей дочерней компании. Тогда нацперевозчик выявил хищения денежных средств в дочерней организации на более 56 млн тенге.

В сентябре мы писали о другом внутреннем деле в КТЖ. Антикор сообщил, что в дочерней организации КТЖ - ТОО "КТЖ-грузовые перевозки" бывший директор его филиала - "Центра топливных ресурсов" (ЦТР) - получил от и. о. начальника одного из топливных складов 50 тыс. долларов США за утверждение его на этой должности.

А в конце августа горсуд Актобе рассмотрел иск девятерых работников КТЖ, которых уволили через полтора месяца после трудоустройства "ввиду несоответствия занимаемой должности". Изучив дело, суд восстановил в должностях уволенных работников. С работодателя в пользу каждого истца взысканы порядка 900 тыс. тенге зарплаты за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176506-ktzh-peredalo-antikoru-delo-o-mertvyh-dushah-dokazan-mnogomillionnyy-ushcherb/

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