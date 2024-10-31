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Эзотерика

Алматинец лишился 7 тысяч долларов, познакомившись с девушкой в Астане

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Девушка держит в руках доллары, разложенные веером
Деньги. Иллюстративное фото: Unsplash/Alexander Mils

21-летний алматинец, приехавший в Астану, познакомился с девушкой и в итоге потерял 7 тысяч долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, случайное знакомство обошлось 21-летнему алматинцу в 7 тысяч долларов США.

"Молодой человек находился в ночном заведении, где познакомился с девушкой. Первое знакомство настолько сблизило пару, что веселье они решили продолжить в другом баре, откуда поехали в номер гостиницы.

Парень настолько расслабился, что невольно показал пачку банкнот в барсетке в размере 10 тысяч долларов США. В номере гостиницы, после того, как ухажер уснул, девушка собралась и покинула номер, прихватив с собой 7200 долларов США. Проснувшись и обнаружив пропажу средств, на которые он планировал приобрести автомобиль, гость столицы обратился в полицию", - рассказали подробности произошедшего в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции района Есиль была в течение суток установлена 25-летняя подозреваемая в краже.

По данному факту возбуждено уголовное дело, девушка дала признательные показания. Часть денежных средств полицейскими изъята.

Ранее сообщалось, что житель Сарани потерял все деньги после знакомства с девушкой в соцсетях.

В столице девушка лишилась телефона, денег, косметики и украшений после того, как провела вечер с новым знакомым. По информации полиции, пара была в квартире астанчанки, где вместе употребляли спиртные напитки. Стражи порядка задержали подозреваемого в краже.

А другая жительница Астаны сообщила в полицию о пропаже золотой цепочки после свидания в гостинице с новым знакомым. Утром, когда женщина проснулась, она не смогла найти свое украшение стоимостью около 250 тыс. тенге. Подозреваемого в краже задержали, он дал признательные показания.

Недавно в столице произошел еще один аналогичный случай. По словам потерпевшей, во время совместного пребывания в гостинице она забыла в номере золотые кольцо и серьги. Обнаружив пропажу, она попросила мужчину забрать их. Однако тот заявил, что потерял драгоценности. Но в итоге оказалось, что мужчина забрал изделия из номера и потом сдал их в ломбард. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181384-almatinec-lishilsya-7-tys-dollarov-poznakomivshis-s-devushkoy-v-astane/

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