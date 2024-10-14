Житель Сарани потерял все деньги после знакомства с девушкой в соцсетях

Романтическая встреча закончилась грабежом в Караганде. 38-летний житель Сарани оказался в неприятной ситуации после свидания, о котором он договорился в в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции в Караганде задержали 34-летнего мужчину по подозрению в грабеже. В ходе разбирательства выяснилось, что 38-летний житель Сарани познакомился в социальной сети с девушкой.

Пара месяц переписывалась, после чего молодая особа предложила встретиться в Караганде и указала адрес для романтического вечера.

По данным следствия, мужчина приехал в Караганду, нашел нужный дом и квартиру, но вместо девушки в квартире оказался незнакомец, который сразу повел себя агрессивно. Угрожая расправой и применив физическую силу, он отобрал у потерпевшего все деньги - 11 тысяч тенге.

Подозреваемый дал признательные показания, по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области задержан 24-летний парень, подозреваемый в хищении 3 миллионов тенге у местного жителя, с которым он был знаком. По данным полиции, подозреваемый, завоевав доверие потерпевшего, воспользовался ситуацией и завладел суммой, которую тот получил в качестве кредитных средств.

В другом случае житель Кокшетау потерял 30 млн тенге, пытаясь заработать на инвестициях. По словам мужчины, регистрацию на интернет-платформе ему помогла пройти знакомая.