Жителя Астаны заподозрили в краже косметики и украшений у новой знакомой
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В Астане девушка лишилась телефона, денег, косметики и украшений после того, как провела вечер с новым знакомым. В полиции завели уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили стражи порядка, подозреваемым оказался 26-летний астанчанин.
Установлено, что мужчина познакомился с потерпевшей и решил продолжить знакомство у нее в квартире.
"После совместного распития спиртных напитков, покидая квартиру, мужчина, воспользовавшись тем, что женщина заснула, похитил мобильник, украшения и косметику, причинив материальный ущерб на сумму 256 тысяч тенге", – сообщили полицейские.
Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным ранее совершенным преступлениям.
Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.
Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –
наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063025-zhitelya-astany-zapodozrili-v-krazhe-kosmetiki-i-ukrasheniy-u-novoy-znakomoy/