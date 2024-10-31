Районный аким обвинил алматинку в краже: в полиции прокомментировали инцидент

Ранее в Сети появилась информация, что районный аким в Алматы обвиняет якобы в краже своего портмоне горожанку. В пресс-службе Департамента полиции Алматы прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Информация и видео с места инцидента опубликованы в Telegram-канале Egov.press.

"Жительница Бостандыкского района города Алматы Сенгирбаева Людмила требовала от акима района обеспечить ее дом чистой водой, но спустя время приехал спокойный полицейский с сигаретой в зубах и попросил ее пройти в здание полиции, потому что аким неожиданно обвинил ее в краже портмоне", - говорится в посте под видео.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, в отношении сотрудника полиции начата проверка.

"В Управление полиции Бостандыкского района поступило заявление от одного из жителей города по факту кражи чужого имущества. В рамках осуществления проверки и уточнения обстоятельств местная жительница была приглашена в УП.

Вместе с тем поведение сотрудника полиции стало предметом проверки. В отношении его составлен протокол за курение в общественном месте", - сообщили в полиции.

Ранее мы писали о случае, когда казахстанка заявила, что аким пробрался ночью к ней в дом. Жительница Аксуского района области Жетiсу утверждает, что ночью местный аким пробрался к ней в дом и пытался снять с нее одежду. По словам женщины, она проснулась и начала защищаться. В местном суде сообщили, что дело рассматривается по статье "Нарушение неприкосновенности жилища".

Мы также писали, что акиму Уральска за неисполнение решений суда назначили штрафы на общую сумму более 700 тыс. тенге. Он должен был выделить два земельных участка жителям города.

Сообщалось также, что казахстанка подала в суд из-за наследства и добилась отмены решения акима.

А в Акмолинской области акиму района назначили наказание в виде денежного взыскания за неисполнение судебного запроса.

Также в Мангистауской области земельный участок, который женщина получила по наследству от умершей матери, аким поселка незаконно предоставил другому человеку. Суд установил, что он не был вправе распоряжаться земельным участком, не относящимся к госсобственности.