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Товар на 50 млн тенге не дали вывезти из Актюбинской области в Россию

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Незаконный вывоз сигарет предотвратили в Актюбинской области
Изъятая партия сигарет. Фото: t.me/knbgov_kz

Через автомобильный пункт пропуска "Жайсан" в Актюбинской области пытались незаконно вывезти крупную партию сигарет стоимостью около 50 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 28 октября на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" Департаментом пограничной службы КНБ по Актюбинской области был пресечен незаконный вывоз крупной партии сигарет.

"Табачные изделия в количестве более 71 тыс. пачек пытались вывезти из Казахстана без сопроводительных документов, сокрыв под ящиками с овощной продукцией", - пояснили в КНБ.

Сигареты пытались нелегально вывезти в Россию
Сигареты нашли под овощами. Фото: t.me/knbgov_kz

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара составляет около 50 млн тенге.

Задержанный груз был передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства.

Напомним, также 1 августа в Мангистауской области досмотрели контейнер, внутри которого нашли крупную партию сигарет. Они были оформлены под видом мусорных ведер.

В марте текущего года в ЗКО пресекли попытку перевозки контрабандного товара на общую сумму 670 млн тенге. В область под видом соли пытались ввезти сыр, а вместо труб - сигареты.

Также в марте контрабанду табачных изделий на миллиард тенге задержали на казахстанско-кыргызской границе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181240-tovar-na-50-mln-tenge-ne-dali-vyvezti-iz-aktyubinskoy-oblasti-v-rossiyu/

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