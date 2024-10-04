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Эзотерика

"Сохранила надежду": павлодарка нашла пропавшего брата

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Женщина сидит за столом
Женщина. Иллюстративное фото: Farknot_Architect / Getty Images

Жительница Павлодара поделилась, как ей помогли найти пропавшего брата, и поблагодарила полицейских за помощь в поисках и оказанную поддержку, передает МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на имя начальника ДП Павлодарской области Василия Скляра поступила благодарность от жительницы города в адрес старшего оперуполномоченного Центрального ОП УП Павлодара Саята Нукешева, который помог с поиском ее брата.

"Особенно хочется отметить старшего оперуполномоченного центрального отдела полиции Саята Нукешева, чья настойчивость, профессионализм и внимание к деталям стали для меня большим источником поддержки в это непростое время. Саят проявил выдающиеся качества в своей работе: человечность и отзывчивость, что помогло мне сохранить надежду и уверенность в том, что Сергей будет найден", - написала павлодарка.

Она отметила, что усилия и подход к делу полицейского вселяли в нее уверенность в том, что она не одна в этой ситуации.

Старший оперуполномоченный центрального ОП УП Павлодара
Саят Нукешев. Фото: polisia.kz

"Благодарю вас за внимание и заботу, которые вы проявляете в своей работе. Ваша служба требует больших усилий и самоотдачи, но в ситуациях поиска людей ваша поддержка неоценима для родственников", - поделилась горожанка в своем сообщении.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169742-sohranila-nadezhdu-pavlodarka-nashla-propavshego-brata/

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