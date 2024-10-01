Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Девять лет ждали установки светофора жители Павлодара

Опубликовано:

Светофор работает
Светофор. Иллюстративное фото: fhm / Getty Images

Жители микрорайонов Радиозавод, Молзавод и дачного сектора Павлодара выразили благодарность за установку светофора, которого они ждали девять лет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на имя начальника ДП Павлодарской области Василия Скляра поступила благодарность от жителей микрорайонов Радиозавод и Молзавод, а также дачного сектора.

В своем письме жители выразили благодарность заместителю начальника управления полиции Павлодара, полковнику полиции Жанибеку Кабышеву за оказанное содействие в решении вопросов установки светофора на перекрестке трассы Павлодар - Омск, установки дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей на дорогах микрорайонов.

"Жанибек Маратович отнесся к моему обращению с пониманием и со своей стороны показал неравнодушие к проблемам населения, более девяти лет этот вопрос не решался", - написала жительница Павлодара.

Также она выразила благодарность госавтоинспектору, капитану полиции Ерлану Кожахметову, который ответственно и добросовестно в кратчайшие сроки исполнил поручение руководителя.

"Василий Васильевич, полковник Жанибек Кабышев и капитан Ерлан Кожахметов заслуживают вашего поощрения, и прошу вас отметить их работу и объявить благодарность. Желаю вам больше таких образцовых сотрудников", - написала горожанка начальнику ДП региона.

Напомним, в Павлодарской области свыше 1,5 тыс. водителей оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора, что является одним из грубых нарушений ПДД. За такое нарушение законом предусмотрен штраф в размере 10 МРП.

А полицейские Астаны напомнили казахстанцам, что желтый сигнал светофора предупреждает о запрете проезда. Пренебрежение этим правилом может повлечь последствия. Такие нарушения автоматически будут фиксироваться камерами видеонаблюдения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2168028-devyat-let-zhdali-ustanovki-svetofora-zhiteli-pavlodara/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie