Девять лет ждали установки светофора жители Павлодара

Жители микрорайонов Радиозавод, Молзавод и дачного сектора Павлодара выразили благодарность за установку светофора, которого они ждали девять лет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на имя начальника ДП Павлодарской области Василия Скляра поступила благодарность от жителей микрорайонов Радиозавод и Молзавод, а также дачного сектора.

В своем письме жители выразили благодарность заместителю начальника управления полиции Павлодара, полковнику полиции Жанибеку Кабышеву за оказанное содействие в решении вопросов установки светофора на перекрестке трассы Павлодар - Омск, установки дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей на дорогах микрорайонов.

"Жанибек Маратович отнесся к моему обращению с пониманием и со своей стороны показал неравнодушие к проблемам населения, более девяти лет этот вопрос не решался", - написала жительница Павлодара.

Также она выразила благодарность госавтоинспектору, капитану полиции Ерлану Кожахметову, который ответственно и добросовестно в кратчайшие сроки исполнил поручение руководителя.

"Василий Васильевич, полковник Жанибек Кабышев и капитан Ерлан Кожахметов заслуживают вашего поощрения, и прошу вас отметить их работу и объявить благодарность. Желаю вам больше таких образцовых сотрудников", - написала горожанка начальнику ДП региона.

Напомним, в Павлодарской области свыше 1,5 тыс. водителей оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора, что является одним из грубых нарушений ПДД. За такое нарушение законом предусмотрен штраф в размере 10 МРП.

А полицейские Астаны напомнили казахстанцам, что желтый сигнал светофора предупреждает о запрете проезда. Пренебрежение этим правилом может повлечь последствия. Такие нарушения автоматически будут фиксироваться камерами видеонаблюдения.