"Я - деловая женщина": павлодарка поблагодарила за то, что ей вернули деньги

Жительница Павлодара поблагодарила полицейских за раскрытие мошенничества. Женщина отметила, что ей вернули деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, очередное сообщение со словами благодарности в адрес сотрудников Южного отдела полиции УП Павлодара поступило от горожанки.

"Хочу выразить огромную человеческую благодарность оперуполномоченному Султану Сапарову и всем сотрудникам криминальной полиции за оперативную работу и помощь. Я - деловая женщина, попалась в руки интернет-мошенников. Ребята проделали огромную работу и вернули мне мои деньги. Спасибо большое за профессионализм руководителю Талгату Нурсултановичу и следователю Алмазу", - рассказала благодарная павлодарка.

Департамент полиции в очередной раз напомнил гражданам: чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, не следует сообщать данные своих личных кабинетов и банковских карт.

"Сотрудники банка могут сами назвать вам номер вашей карты. И никогда не спрашивают конфиденциальную информацию: PIN-код, CVV-код, пароли из SMS и от личных кабинетов", - отметили в ведомстве.

Ранее жительница Павлодара поблагодарила сотрудников полиции за то, что они вернули ей велосипед, ранее украденный из подъезда. Они внимательно осмотрели местность, опросили соседей, что помогло установить предполагаемое время преступления.

Другой житель Павлодарской области пробил колесо на трассе, а запасное оказалось не подходящим по размеру. По словам мужчины, другие водители проезжали мимо. Раздобыть колесо павлодарцу помогли полицейские.