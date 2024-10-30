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Убийство подростка в массовой драке в Актобе: мать погибшего обжалует приговор виновным

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Наручники и уголовное дело
Дело и наручники. Иллюстративное фото: azh.kz

Сегодня в Актобе вынесли приговор по делу об убийстве подростка в массовой драке в Актобе. Приговор прокомментировали судья и мать погибшего студента, передает сайт телеканала КТК.

В Актобе вынесли приговор по делу о массовой драке, в которой убили 17-летнего студента.

В этом году он должен был получить диплом об окончании колледжа. Но 2 января молодого человека и его друзей жестоко избили, ему нанесли смертельные ранения ножом.

По материалам дела, 20-летний студент местного колледжа стал переписываться в соцсетях с погибшим. Просил номер телефона их общей знакомой. Во время беседы парни поругались и назначили встречу.

2 января в 11 ночи подсудимый с приятелями подъехал к магазину в жилом массиве "Кызылжар". Они были вооружены ножами.

Пострадавший подросток, который профессионально занимался борьбой, тоже был в компании друзей, но без оружия. Закончилась массовая драка тем, что он скончался от полученных ранений в больнице. А из шестерых подсудимых четверо сегодня получили лишь по 4 года ограничения свободы. Мать погибшего считает, что отправить за решетку нужно всех фигурантов.

"Не совсем удовлетворена приговором. Да, сына уже не вернуть. У. и М. получили справедливое наказание. Но остальные четверо тоже должны были остаться за решеткой. Они ведь тоже участвовали в той драке. Почему им дали лишь ограничение свободы? Будем подавать, обжаловать", - сообщила журналистам телеканала мать убитого подростка.

Напомним, мы писали о судебном процессе по этому делу.

Приговором суда четверо обвиняемых признаны виновными в совершении преступления по ст. 293 ч. 3 УК - им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года каждому.

Один подсудимый признан виновным в совершении преступлений по ст. 99 ч. 2 п. 9, 14, ст. 24 ч. 3 - 99 ч. 2 п. 1, 9 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.

Еще один обвиняемый признан виновным в совершении преступления по ст. 99 ч. 2 п. 1, 9 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что ночью 2 января в Актобе произошла драка, в результате которой четверо ее участников попали в медицинское учреждение с ножевыми ранениями. Поводом стал конфликт в социальной сети Instagram, после которого молодые люди договорились встретиться и выяснить отношения.

В ДП Актюбинской области сообщали, что в групповой драке участвовало 10 человек. Шестерых подозреваемых в преступлении задержали по горячим следам и водворили в изолятор временного содержания.

Источник: КТК

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180897-ubiystvo-podrostka-v-massovoy-drake-v-aktobe-mat-pogibshego-obzhaluet-prigovor-vinovnym/

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