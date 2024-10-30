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Актюбинцы получили большие сроки за убийство подростка в массовой драке

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Судья работает
Судья выносит решение. Иллюстративное фото: seb_ra / Getty Images

В Актюбинской области суд вынес приговор по делу об убийстве из хулиганских побуждений и покушении на убийство, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Актюбинской области, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам рассмотрено уголовное дело в отношении нескольких лиц по обвинению в убийстве из хулиганских побуждений заведомо несовершеннолетнего лица, покушении на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений, а также хулиганстве с применением ножа (ст.99 ч.2 п.9, 14, ст.24 ч.3 - 99 ч.2 п.1, 9, ст.293 ч.3 УК).

Как было установлено в суде, 2 января 2024 года перед магазином "Алмаз" произошла групповая драка между парнями из села Акжар и села Кызылжар города Актобе. Подсудимые, совершая хулиганство, избили потерпевших.

В ходе драки двое подсудимых с применением ножа нанесли тяжкие телесные повреждения в обе ноги несовершеннолетнему с повреждением артерии. От полученных ранений и острой кровопотери потерпевший умер в больнице.

Также один из обвиняемых нанес удар ножом другому потерпевшему в спину, причинив тяжкие телесные повреждения. В результате своевременного оказания медицинской помощи пострадавший остался жив, тем самым преступление не было доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам.

В ходе драки подсудимый, совершая хулиганство с применением ножа, нанес удар ножом в руку еще одному потерпевшему, причинив ему легкие телесные повреждения.

Таким образом, трое подсудимых в ходе драки, совершая хулиганство группой лиц по предварительному сговору, проявляя единство умысла на причинение потерпевшим телесных повреждений с применением ножа, избили потерпевших, причинив им телесные повреждения.

Прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить подсудимым сроки от 18 лет лишения свободы до 4 лет ограничения свободы в зависимости от степени их участия в преступлении.

Суд признал смягчающими обстоятельствами тот факт, что подсудимые ранее не привлекались к уголовной ответственности, их молодость и раскаяние. Отягчающих обстоятельств в действиях подсудимых не установлено.

Приговором суда четверо обвиняемых признаны виновными в совершении преступления по ст.293 ч.3 УК - им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года каждому.

Один подсудимый признан виновным в совершении преступлений по ст.99 ч.2 п.9, 14, ст.24 ч.3 - 99 ч.2 п.1, 9 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет.

Еще один обвиняемый признан виновным в совершении преступления по ст.99 ч.2 п.1, 9 УК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что ночью 2 января в Актобе произошла драка, в результате которой четверо ее участников попали в медицинское учреждение с ножевыми ранениями. Поводом стал конфликт в социальной сети Instagram, после которого молодые люди договорились встретиться и выяснить отношения.

В ДП Актюбинской области сообщали, что в групповой драке участвовало 10 человек. Шестерых подозреваемых в преступлении задержали по горячим следам и водворили в изолятор временного содержания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180757-aktyubincy-poluchili-bolshie-sroki-za-ubiystvo-podrostka-v-massovoy-drake/

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