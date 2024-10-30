Карагандинка откликнулась на объявление и потеряла 1,3 млн тенге

В Караганде сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве через онлайн-объявления, в которых предлагали услуги ниже рыночной цены, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Михайловского отдела полиции УП Караганды по подозрению в мошенничестве задержали двух мужчин в возрасте 24-х и 26-ти лет.

По версии следствия, задержанные в интернете разместили онлайн-объявление об оказании услуг по установке пластиковых окон, дверей и балконов. При этом стоимость за работу предлагалась ниже рыночной.

35-летняя жительница города, поверив в добросовестность авторов объявления, перечислила им 1 млн 300 тысяч тенге. Но так и не дождалась выполнения заказа.

Задержанные дали признательные показания. Также полицейские установили их причастность еще к двум аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что свыше 20 казахстанцев пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который оформлял на них кредиты через приложение. Ущерб составил 11 млн тенге. Приговором суда он осужден с взысканием причиненного ущерба потерпевшим. Гражданские иски удовлетворены.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее якобы был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.