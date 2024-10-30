Казахстанские полицейские за 2 дня задержали 280 подозреваемых, числившихся в розыске (видео)

В МВД рассказали об итогах ОПМ по установлению местонахождения пропавших и задержанию лиц, находящихся в розыске – за два дня задержаны 280 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на портале МВД Polisia.kz, за два дня принятыми полицией мерами установлено и задержано 280 разыскиваемых преступников, из них:

за совершение убийств – 9;

за причинение тяжкого вреда здоровью – 4;

за разбойные нападения – 5; – за грабежи – 7;

за наркопреступления – 19.

За пределами республики арестованы 33 человека, а по запросу других государств – 145 лиц.

Так, на территории Ноемберянского района Армении задержан 36-летний гражданин Казахстана, которого подозревают в покушении на убийство жителя Петропавловска.

В России задержали 42-летнего казахстанца, который, как заявили в правоохранительных органах, в 2017 году, обещая поставку дизельного топлива одному из региональных ТОО, завладел 50 млн тенге.

Полицией Алматы задержана разыскиваемая ГУВД Ташкентской области 28-летняя гражданка Узбекистана. Женщину подозревают в убийстве собственной несовершеннолетней дочери.

По запросу Интерпола МВД Казахстана в германском городе Нюрнберге задержан 42-летний гражданин РК. По версии следствия, он в марте этого года в Павлодаре обманул иностранца на 244 тыс. долларов (119 млн тенге), обещая тому поставку зерна.

В Семее задержаны предполагаемые участники ОПГ, которая несколько лет назад похитила золотосодержащие материала с металлургического завода.

Кроме того, в ходе проведенной работы сотрудниками полиции установлено местонахождение 53 без вести пропавших лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники криминальной полиции Казахстана задержали сразу нескольких преступников, совершивших преступления в соседних государствах.

В начале октября в аэропорту Алматы был задержан гражданин Монголии, находящийся в международном розыске. Он разыскивался правоохранителями Польши за участие в ОПГ, подделку документов и контрабанду с целью уклонения от налоговых, таможенных платежей и сборов.

Также ранее в аэропорту Алматы задержали россиянина. В МВД пояснили, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств.

До этого в Международном аэропорту южной столицы полицейские задержали двух граждан КНР, которые ранее были объявлены в розыск Интерполом.