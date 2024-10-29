Листовки с QR-кодами массово расклеивают члены наркомафии на улицах Алматы
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В Алматы все чаще находят листовки с предложением для граждан распространять наркотики, обещая за это крупные выплаты. Трафаретчиков нередко ловят с поличным, передает сайт телеканала КТК.
Злоумышленники теперь идут в ногу со временем - на листовках с предложением высокооплачиваемой работы они печатают QR-код, с помощью которого можно перейти в Telegram-канал.
В одном из таких объявлений указано, что за неделю можно заработать от 50 тысяч рублей. Что нужно делать, не уточняется.
Такая работа чревата уголовным преследованием и тюремным сроком. Так же карается по закону работа "трафаретчиком", который занимается тем, что наносит на стены зданий и домов такую же рекламу.
"Буквально вчера в одном из микрорайонов Ауэзовского района была задержана гражданка А., у которой при обыске дома были обнаружены трафареты, реклама по пропаганде наркотических веществ, а также наркотические вещества. Данная гражданка водворена в ИВС департамента полиции Алматы", - говорит первый замначальника управления полиции Ауэзовского района Алматы Даурен Майликбаев.
Источник: КТК
Напомним, недавно в Алматы задержали двух человек, которые расклеивали листовки с объявлением: "Работа для всех от 50 000 рублей, подработка, свободный график, высокая оплата". В их отношении возбудили уголовное дело.
Наряду с этим в южной столице задержали 18-летнего парня, который подозревается в закладке наркотиков.
Перед этим в Алматы были заблокированы 16 Telegram-каналов, через которые распространялись наркотики и предлагалась работа закладчиком.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180349-listovki-s-qr-kodami-massovo-raskleivayut-chleny-narkomafii-na-ulicah-almaty/