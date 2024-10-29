Листовки с QR-кодами массово расклеивают члены наркомафии на улицах Алматы

В Алматы все чаще находят листовки с предложением для граждан распространять наркотики, обещая за это крупные выплаты. Трафаретчиков нередко ловят с поличным, передает сайт телеканала КТК.

Злоумышленники теперь идут в ногу со временем - на листовках с предложением высокооплачиваемой работы они печатают QR-код, с помощью которого можно перейти в Telegram-канал.

В одном из таких объявлений указано, что за неделю можно заработать от 50 тысяч рублей. Что нужно делать, не уточняется.

Такая работа чревата уголовным преследованием и тюремным сроком. Так же карается по закону работа "трафаретчиком", который занимается тем, что наносит на стены зданий и домов такую же рекламу.

"Буквально вчера в одном из микрорайонов Ауэзовского района была задержана гражданка А., у которой при обыске дома были обнаружены трафареты, реклама по пропаганде наркотических веществ, а также наркотические вещества. Данная гражданка водворена в ИВС департамента полиции Алматы", - говорит первый замначальника управления полиции Ауэзовского района Алматы Даурен Майликбаев.

Источник: КТК

Напомним, недавно в Алматы задержали двух человек, которые расклеивали листовки с объявлением: "Работа для всех от 50 000 рублей, подработка, свободный график, высокая оплата". В их отношении возбудили уголовное дело.

Наряду с этим в южной столице задержали 18-летнего парня, который подозревается в закладке наркотиков.

Перед этим в Алматы были заблокированы 16 Telegram-каналов, через которые распространялись наркотики и предлагалась работа закладчиком.