18-летнего парня задержали на месте преступления в Алматы

В Алматы на территории одного из садоводческих обществ задержан 18-летний парень, который подозревается в закладке наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

18-летний юноша задержан участковым инспектором Медеуского района на территории одного из садоводческих обществ Алматы, сообщает медиапортал МВД. Там парень, по данным полиции, делал наркозакладки.

"При координации районной прокуратуры проведены следственные мероприятия. В ходе личного досмотра подозреваемого были обнаружены и изъяты 25 свертков с наркотическими веществами, заготовленными для розничного распространения. Задержанный признался в преступном ремесле. Он взят под стражу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из актуальных проблем в городе остается тенденция распространения синтетических наркотиков путем бесконтактного метода, через интернет, с использованием электронных платежей. При этом чаще всего в преступное ремесло вовлекают молодежь, что находится в поисках "легких" денег.

В текущем году, по данным МВД, в Алматы задержано 74 наркозакладчика.

Ранее предполагаемых закладчиков наркотиков задержали с поличным бойцы Нацгвардии в Астане - у мужчины были обнаружены 64 пакетика, замотанных красной изолентой, с веществом со специфическим запахом.

Позже были задержаны еще двое предполагаемых наркокурьера. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства.

В Павлодаре сегодня задержали 16-летнего подростка по подозрению в распространении крупной партии наркотиков. Парень дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в Алматы прокуроры заблокировали 16 Telegram-каналов, через которые распространяли наркотические и психотропные вещества и предлагали работу закладчиком.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.