Организаторам финпирамиды World Business Consulting вынесли приговор в Алматы

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Руководителям финансовой пирамиды World Business Consulting, обманувшим казахстанцев на миллиарды тенге, вынесли приговор в Алматы, сообщает официальный Telegram-канал Агентства по финмониторингу.

По информации АФМ, организаторы финпирамиды предлагали гражданам вложить деньги в инвестиционные проекты аффилированных компаний, которые якобы гарантировали получение вознаграждения.

С 2018 по 2021 год в финпирамиду WBC было незаконно привлечено 5,8 млрд тенге. В ходе досудебного расследования арестовано имущество на общую сумму 4,1 млрд тенге, уточнили в агентстве.

"Приговором суда руководители финансовой пирамиды осуждены, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 лет до 6 лет 8 месяцев", – говорится в сообщении ведомства.

Еще пять человек по этому делу объявлены в международный розыск.

Напомним, в июле 2021 года компания World Business Consulting была признана финансовой пирамидой. В отношении руководителей компании было начато досудебное расследование.

Позже в АФМ сообщали, что организаторы финпирамиды "работали" из других стран, проводя онлайн-встречи и завлекая казахстанцев в организацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975816-organizatoram-finpiramidy-world-business-consulting-vynesli-prigovor-v-almaty/