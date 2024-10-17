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Ущерб в 255 млн тенге: в Алматы завершено расследование по делу о финпирамиде "HitBeatMusic"

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Мужчина складывает деньги
Финансовая пирамида. Иллюстративное фото: ronstik/Getty Images

Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "HitBeatMusic" окончено в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АФМ.

С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге, сообщает пресс-служба АФМ в Telegram-канале. Из этой суммы возмещено более 12 млрд тенге.

"В Агентстве внедрен спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам2, который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков. Так, досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "HitBeatMusic" окончено в Алматы.

Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения.

Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге", - говорится в сообщении.

Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.

Отмечается, что Агентством также с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.

"В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан - потенциальных вкладчиков", - добавили в АФМ.

В целом, с начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, такие как "Qnet", "World Business Consulting", "Finiko", "Antares"/"Antares Trade", "Sincere Systems Group"/"S-Group", "Hermes LTD", "Life is good", "Chia Tai Tianding"/"Chia Tai Pharmaceutical", "Energy Eolus Oazqstan"/"Eolus".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175273-ushcherb-v-255-mln-tenge-v-almaty-zaversheno-rassledovanie-po-delu-o-finpiramide-hit-beat-music/

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