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Высокопоставленный полицейский из Костаная пьяным попал на камеры в День Республики (видео)

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Пьяный полицейский ДП Костанайской области
Один из кадров с камер видеонаблюдения. Кадр из видео: instagram.com/tobol_info

Департамент полиции Костанайской области проводит служебное расследование из-за сотрудника, который пьяным попал на камеры видеонаблюдения, сообщает "ТоболИнфо".

По информации издания, в редакцию прислали видео, на котором видно, как отмечал День Республики якобы подполковник Департамента полиции Костанайской области.

"Тот, который "следит" за обликом других полицейских, сам в состоянии алкогольного опьянения нарушил общественный порядок, попирая права других людей.

Полицейский, похоже, конкретно расслабился в праздник. Чтобы его утихомирить и вывести из заведения, пришлось подключиться не одном человеку", - пишет издание.

Издание отмечает, что в праздничные дни сотрудники органов правопорядка Костанайской области были переведены на усиленный вариант несения службы.

Ситуацию прокомментировали в ДП Костанайской области.

"По данному факту назначено служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям сотрудника и определена степень виновности как сотрудника, так и руководства", - заявили в ДП.

Ранее мы писали, что в Усть-Каменогорске полицейский на пешеходном переходе сбил 3-летнего ребенка. За это суд лишил его прав на 9 месяцев.

До этого в Сети также опубликовали информацию о ДТП, которое, как утверждают пострадавшие, произошло по вине сотрудника полиции на служебном авто. Пост прокомментировали в ДП Шымкента.

В июле полицейский насмерть сбил супругов в Актобе, после чего семь сотрудников освободили от должностей. Кроме того, в Акмолинской области произошел наезд на двух пешеходов. В результате одна женщина скончалась. В смертельном ДТП заподозрили теперь уже бывшего полицейского.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2179824-vysokopostavlennyy-policeyskiy-iz-kostanaya-pyanym-popal-na-kamery-v-den-respubliki-video/

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