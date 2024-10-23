Пытался убить и скрылся: подозреваемого в покушении задержали в Туркестане

Подозреваемый в покушении на убийство задержан полицией в Туркестане - после нападения мужчине удалось скрыться, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в полиции, на почве бытового конфликта мужчина нанес ножевые ранения бывшему зятю и скрылся с места происшествия.

Однако в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали подозреваемого.

Мужчина признался в содеянном, подчеркнули в МВД.

В настоящий момент подозреваемый взят под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Ранее сообщалось, что на днях мужчина попал в городскую больницу с 19 ножевыми ранениями.

В полиции прокомментировали случившееся - там пояснили, что потерпевший, житель Шымкента, ранее неоднократно судимый, приехал к бывшей супруге, чтобы проведать детей. В это время между ним и родственником жены произошла ссора, в результате чего мужчина получил ножевые ранения.

Нападавший скрылся.