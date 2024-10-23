Пытался убить и скрылся: подозреваемого в покушении задержали в Туркестане
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Подозреваемый в покушении на убийство задержан полицией в Туркестане - после нападения мужчине удалось скрыться, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как рассказали в полиции, на почве бытового конфликта мужчина нанес ножевые ранения бывшему зятю и скрылся с места происшествия.
Однако в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали подозреваемого.
Мужчина признался в содеянном, подчеркнули в МВД.
В настоящий момент подозреваемый взят под стражу.
По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Ранее сообщалось, что на днях мужчина попал в городскую больницу с 19 ножевыми ранениями.
В полиции прокомментировали случившееся - там пояснили, что потерпевший, житель Шымкента, ранее неоднократно судимый, приехал к бывшей супруге, чтобы проведать детей. В это время между ним и родственником жены произошла ссора, в результате чего мужчина получил ножевые ранения.
Нападавший скрылся.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178072-pytalsya-ubit-i-skrylsya-podozrevaemogo-v-pokushenii-zaderzhali-v-turkestane/