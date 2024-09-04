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Уголовным делом обернулась покупка через Instagram в Павлодарской области

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Девушка держит в руке вейп
Девушка с вейпом. Иллюстративное фото: Plan Shooting 2 / Imazins / Getty Images

В Аксу расследуется уголовное дело о продаже вейпа несовершеннолетней через социальную сеть Instagram, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, органами внутренних дел проводится работа по выявлению мест продажи запрещенных некурительных изделий.

"К примеру, в городе Аксу в ходе рейдовых мероприятий в одном из домов по улице Ауэзова сотрудниками группы ювенальной полиции был выявлен факт продажи электронной системы потребления (вейп) несовершеннолетней. В ходе проверки также было установлено, что нарушитель реализовал продажу вейпов через свой личный аккаунт в социальной сети Instagram", - рассказал первый заместитель начальника отдела полиции Аксу Айдар Сламбеков.

По факту оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера "обязательство о явке".

Напомним, в июне текущего года вступил в силу закон, устанавливающий запрет на продажу и распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.

Однако, несмотря на законодательный запрет вейпов и "одноразок", эта продукция до сих пор продается в соцсетях и мессенджерах. Тем не менее, стражи порядка заверили, что регулярно проводят рейдовые мероприятия для выявления подобных нарушений.

Отметим, что по ст.301-1 УК РК продажа и распространение некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них наказываются штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156950-ugolovnym-delom-obernulas-pokupka-cherez-instagram-v-pavlodarskoy-oblasti/

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