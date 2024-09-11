Казахстанка получила штраф за предупреждения о скором апокалипсисе

Жительницу Алматинской области оштрафовали после жалоб соседей о том, что в ее квартире собираются люди, предупреждающие сельчан о скором апокалипсисе, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом рассказали в отделе внутренней политики акимата Жамбылского района Алматинской области.

Отмечается, что, по данным полиции, основанием для привлечения некой Л. к ответственности послужило заявление соседей. Они жаловались, что в квартире женщины проходят периодические сборы неизвестных лиц, которые настойчиво предупреждали сельчан о скором апокалипсисе.

"В ходе проверки посторонних людей по адресу проживания гражданки не выявлено. Вместе с тем, установлен факт незаконного переоборудования и перепланировки помещения. С учетом религиозной составляющей, по сути обращения граждан полиция уведомляла акимат района", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что Л. в 2023 году уже вручали официальное извещение о недопустимости незаконного миссионерства. Теперь же адепта псевдо-христианского течения, по данным отдела внутренней политики, привлекли к ответственности в виде штрафа по части 1 статьи 322 КоАП РК.