Казахстанка получила штраф за предупреждения о скором апокалипсисе
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Жительницу Алматинской области оштрафовали после жалоб соседей о том, что в ее квартире собираются люди, предупреждающие сельчан о скором апокалипсисе, передает корреспондент NUR.KZ.
Об этом рассказали в отделе внутренней политики акимата Жамбылского района Алматинской области.
Отмечается, что, по данным полиции, основанием для привлечения некой Л. к ответственности послужило заявление соседей. Они жаловались, что в квартире женщины проходят периодические сборы неизвестных лиц, которые настойчиво предупреждали сельчан о скором апокалипсисе.
"В ходе проверки посторонних людей по адресу проживания гражданки не выявлено. Вместе с тем, установлен факт незаконного переоборудования и перепланировки помещения. С учетом религиозной составляющей, по сути обращения граждан полиция уведомляла акимат района", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что Л. в 2023 году уже вручали официальное извещение о недопустимости незаконного миссионерства. Теперь же адепта псевдо-христианского течения, по данным отдела внутренней политики, привлекли к ответственности в виде штрафа по части 1 статьи 322 КоАП РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160069-kazahstanka-poluchila-shtraf-za-preduprezhdeniya-o-skorom-apokalipsise/