"Жесткие меры приняли": замглавы МВД о служебном расследовании из-за сына Турлыханова
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Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса прокомментировал ситуацию с нарушением пробационного контроля сыном депутата Турлыханова, передает NUR.KZ.
У вице-министра поинтересовались, будет ли МВД проводить расследование в отношении тех сотрудников, которые должны были следить за исполнением пробационного контроля.
"По этому делу мы проводили служебные расследования. Жесткие меры приняли, наши сотрудники наказаны", - заявил Лепеха.
Однако он не уточнил, как наказали виновных.
Напомним, 14 октября в Сети появилась информация, что сын мажилисмена Турлыханова якобы вновь гуляет в ночное время, тогда как приговорен к ограничению свободы. В КУИС на это ответили, что по данному факту вынесены предупреждения осужденному.
Позже материалы дела Нурасыла Болата поступили в суд Медеуского района Алматы. Прошлое заседание, которое состоялось 18 октября, заняло не более получаса – из-за отсутствия защитника Нурасыла Болата процесс перенесли.
21 октября представитель службы пробации выдвинул ходатайство о замене условий отбывания наказания с ограничения на лишение свободы. Прокурор и юрист Анна Чернова поддержали ходатайство. Сам осужденный признал вину в нарушении, а его адвокат Назкен Кусаинова заявила, что в замене нет необходимости.
Накануне по данному делу было принято решение - суд постановил, что неотбытую часть наказания Нурасыл Болат будет отбывать в учреждении УИС средней безопасности.
Кроме того, судья заявил о необходимости взять под стражу осужденного в зале суда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178008-zhestkie-mery-prinyali-zamglavy-mvd-o-sluzhebnom-rassledovanii-iz-za-syna-turlyhanova/