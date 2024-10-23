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"Жесткие меры приняли": замглавы МВД о служебном расследовании из-за сына Турлыханова

Опубликовано:

Нурасыл Болат
Нурасыл Болат. Кадр из видео: instagram.com/pro.pravo.kz

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах мажилиса прокомментировал ситуацию с нарушением пробационного контроля сыном депутата Турлыханова, передает NUR.KZ.

У вице-министра поинтересовались, будет ли МВД проводить расследование в отношении тех сотрудников, которые должны были следить за исполнением пробационного контроля.

"По этому делу мы проводили служебные расследования. Жесткие меры приняли, наши сотрудники наказаны", - заявил Лепеха.

Однако он не уточнил, как наказали виновных.

Напомним, 14 октября в Сети появилась информация, что сын мажилисмена Турлыханова якобы вновь гуляет в ночное время, тогда как приговорен к ограничению свободы. В КУИС на это ответили, что по данному факту вынесены предупреждения осужденному.

Позже материалы дела Нурасыла Болата поступили в суд Медеуского района Алматы. Прошлое заседание, которое состоялось 18 октября, заняло не более получаса – из-за отсутствия защитника Нурасыла Болата процесс перенесли.

21 октября представитель службы пробации выдвинул ходатайство о замене условий отбывания наказания с ограничения на лишение свободы. Прокурор и юрист Анна Чернова поддержали ходатайство. Сам осужденный признал вину в нарушении, а его адвокат Назкен Кусаинова заявила, что в замене нет необходимости.

Накануне по данному делу было принято решение - суд постановил, что неотбытую часть наказания Нурасыл Болат будет отбывать в учреждении УИС средней безопасности.

Кроме того, судья заявил о необходимости взять под стражу осужденного в зале суда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178008-zhestkie-mery-prinyali-zamglavy-mvd-o-sluzhebnom-rassledovanii-iz-za-syna-turlyhanova/

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