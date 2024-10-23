Экс-акима обвинили в присвоении жилья, построенного в области Жетiсу после наводнения

В области Жетiсу жители обвиняют экс-акима в незаконном присвоении одного из домов, построенных после разрушительного наводнения, передает сайт телеканала Almaty.tv.

В селе Кызылагаш области Жетiсу разгорелся скандал из-за домов, построенных после разрушительного наводнения. По словам сельчан, бывший аким незаконно присвоил себе жилье и оформил на родственников.

В 2010 году село Кызылагаш полностью смыло талыми водами после прорыва плотины. Трагедия унесла жизни 45 человек. Восстанавливали населенный пункт всем Казахстаном, для пострадавших построили новое жилье.

Тогда, рассказывают сельчане, спонсоры возвели дополнительно 12 домов. Они предназначались для тех, у кого не было собственного жилья. Один из них достался семье экс-акима Кызылагашского сельского округа Айдара Самихова, хотя никто из них не жил в селе до наводнения, негодуют люди.

"Он предоставил ложную информацию и обманул суд, поэтому мы возмущены. Он подделал документы, приватизировал дом, а потом переписал жилье на имя родственницы", - возмутилась жительница села Кызылагаш Сауле Амитова.

Айдар Самихов перевелся в Кызылагаш через год после трагедии – в июне 2011 года, говорят местные жители. Сам экс-аким не признал факт незаконной приватизации и заявлял, что семья просто проживает в доме, который находится в коммунальной собственности.

Однако позже Самихов подал в суд на аппарат акима Аксуского района с иском о признании права собственности на дом. На прошлой неделе судья удовлетворил требования.

"В 2015-2016 годах Самихов Айдар, будучи главным специалистом аппарата акима округа, заселился в дом, в 2017 году по решению суда жилье переходит в собственность родственницы Самихова.

В 2019 году жители села начали процесс обжалования. В нотариальном порядке Самихова возвращает жилье на баланс аппарата акима округа. Но позднее, через суд, возвращает себе", - рассказал аким Кызылагашского сельского округа Нурлан Досмаков.

Новый судебный иск подали уже в акимате округа с требованием вернуть дом на баланс местных властей. Так что теперь судьбу спорного жилья решит суд. Сам Айдар Самихов никак не прокомментировал ситуацию.

Напомним, ранее мы писали о случае, когда мать 7 детей, воспитывающая ребенка-инвалида, лишилась места в очереди на жилье из госфонда и подала иск к акиму Макатского района Атырауской области. Суд обязал ведомство восстановить женщину в прежней очереди.

В августе мать и ее двое несовершеннолетних детей обратились в суд с иском к акимату Астаны, комиссии по реализации проекта реновации жилищного фонда о признании незаконным отказа в предоставлении жилища, понуждении представить жилье по договору найма. Суд иск удовлетворил. Апелляция решение суда первой инстанции оставила в силе. Однако ответчики подали кассационную жалобу в Верховный Суд.