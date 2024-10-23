Сироту исключили из очереди на получение жилья в Актобе

Суд в Актобе удовлетворил иск о восстановлении очередности на получение жилья для истца, которого ранее незаконно исключили из списка, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Актюбинской области, с 2011 года истец стоял в очереди на жилье из государственного жилищного фонда по категории "дети-сироты, потерявшие родителей до совершеннолетия, не достигшие двадцати девяти лет".

В 2017 году решением жилищной комиссии истец был исключен из списка очередников. Причиной принятия такого решения послужило письмо государственного органа об усыновлении истца.

В связи с этим актюбинец обратился в суд с иском об отмене протокольного решения жилищной комиссии государственного органа от 2017 года.

Как установлено в суде, по данным "ГК "Правительство для граждан", актовая запись об усыновлении истца в отделе регистрации актов гражданского состояния Актобе не зарегистрирована.

По запросу суда установлено, что в местных судах в период с 2012 по 2023 годы гражданское дело об усыновлении в отношении истца не рассматривалось. Таким образом, доводы ответчика об усыновлении истца в суде не подтвердились.

Решением суда иск удовлетворен, протокольное решение признано незаконным и отменено. Решение суда вступило в законную силу, очередность истца восстановлена.

Ранее жительница Павлодарской области через суд добилась права на получение жилья из жилфонда. Дело в том, что женщина является инвалидом по зрению, а квартира ее супруга не имеет необходимых бытовых условий.

Помимо этого, в Актюбинской области 89-летняя мать-героиня, которая воспитала 10 детей и получила статус ветерана тыла, уже 14 лет ждет квартиру от государства. Суд встал на защиту пенсионерки и обязал госорган поставить ее в список первоочередных нуждающихся.