Пропавшую близ Алматы 9 месяцев назад женщину нашли

26 августа в Сети появилось сообщение, что ушедшая из дома в ноябре 2023 года женщина найдена живой. Информацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

Волонтеры Алматы сообщили в Instagram, что пропавшая 7 ноября 2023 года жительница Алматинской области найдена живой.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.

"26 августа сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Алматинской области установлена и найдена без вести пропавшая, которая ушла из дома в ноябре 2023 года.

В настоящее время она передана родственникам в целости и сохранности", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.