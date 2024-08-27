Пропавшую близ Алматы 9 месяцев назад женщину нашли
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26 августа в Сети появилось сообщение, что ушедшая из дома в ноябре 2023 года женщина найдена живой. Информацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.
Волонтеры Алматы сообщили в Instagram, что пропавшая 7 ноября 2023 года жительница Алматинской области найдена живой.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.
"26 августа сотрудниками Управления криминальной полиции ДП Алматинской области установлена и найдена без вести пропавшая, которая ушла из дома в ноябре 2023 года.
В настоящее время она передана родственникам в целости и сохранности", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2153701-propavshuyu-bliz-almaty-9-mesyacev-nazad-zhenshchinu-nashli/