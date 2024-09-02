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Пропавшую 5 месяцев назад женщину нашли мертвой в степи в Павлодарской области

Опубликовано:

Жанар Солтан
Жанар Солтан. Фото: instagram.com/volontery_almaty_lider.kz

44-летнюю жительницу села Малайсары обнаружили мертвой в степи спустя 5 месяцев после пропажи в Павлодарской области. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении в апреле этого года, передает NUR.KZ.

Волонтеры на своей странице в Instagram указывают, что Жанар Солтан ушла из дома в селе Малайсары 6 апреля 2024 года. На ней были калоши, юбка и кофта. С того времени ее больше никто не видел.

Поисками занимались полицейские и волонтеры. Последние же и сообщили, что сельчанку нашли мертвой.

В ДП Павлодарской области информацию подтвердили. В ведомстве пояснили, что на данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено.

"Найдена в степи, в 4 километрах от села Малайсары Майского района", - отметили в ДП Павлодарской области.

Напомним, ранее сообщалось, что 31-летнего мужчину обнаружили мертвым в Иртыше в Павлодарской области. Сельчанин отправился с братом на отдых. По данным волонтеров, молодой человек лежал на спине на берегу, а после внезапно пропал. На поиски отправились спасатели и волонтеры. Его тело нашли спустя три дня.

Также в Акмолинской области без вести пропавшего пенсионера обнаружили мертвым. Жителя села Красный Яр тоже разыскивали несколько дней.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2156184-propavshuyu-5-mesyacev-nazad-zhenshchinu-nashli-mertvoy-v-stepi-v-pavlodarskoy-oblasti/

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