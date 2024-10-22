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Эзотерика

Гражданина КНР задержали при проведении спецоперации в Алматы (видео)

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Задержание подозреваемого с рогами сайги
Задержание подозреваемого с рогами сайги. Фото: Polisia.kz

Порядка 4,5 тысячи сайгачьих рогов изъято у гражданина Китая в Алматы. Задержанный хотел использовать рога в лечебных целях, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в одном из частных домов Жетысуского района Алматы был задержан 58-летний гражданин КНР, у которого обнаружены и изъяты 50 коробок с сайгачьими рогами.

По словам мужчины, рога он приобрел в Алматинской области и планировал переправить их к себе на родину, чтобы использовать в лечебных целях.

Спецоперацию провели сотрудники "Киберпол" в Алматы.

"По факту незаконного добывания, уничтожения сайгака, а значит приобретения, хранения, сбыта, ввоза, вывоза, пересылки, перевозки незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, возбуждено уголовное дело. Канал сбыта сайгачьих рогов устанавливается", - информировал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы, полковник полиции Талант Исаев.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В начале осени в одном из крестьянских хозяйств полицейскими найдены и изъяты пять мешков с рогами сайги в количестве 320 штук, а также незарегистрированные охотничьи ружья. Подозреваемые объяснили, что собирались продать рога перекупщикам. По ситуации начато досудебное расследование.

В июне на чердаке дома в области Жетісу обнаружили семь коробок с рогами сайги. По предварительным оценкам, их стоимость составляет 1,2 млрд тенге. Подозреваемый задержан, ведется расследование.

А весной 8 мешков с рогами сайги изъяли полицейские в Алматы. Задержаны подозреваемые, которые, по данным МВД, пытались сбыть их.

В феврале мужчину задержали в Уральске после того как в его машине обнаружили крупную партию сайгачьих рогов. Было заведено уголовное дело. В машине тогда было обнаружено почти 600 штук рогов сайги.

Добавим, что по ст. 339 УК РК незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Если эти действия совершались преступной группой или причинили особо крупный ущерб, то они наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177255-grazhdanina-knr-zaderzhali-pri-provedenii-specoperacii-v-almaty-video/

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