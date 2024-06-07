Обмотанные скотчем коробки на 1,2 млрд тенге нашли на чердаке дома в области Жетісу

На чердаке дома в области Жетісу обнаружили семь коробок с рогами сайги. По предварительным оценкам, их стоимость составляет 1,2 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, вчера, 6 июня, сотрудники УБОП ДП области Жетісу совместно с сотрудниками областного ДКНБ и департамента ПС КНБ РК провели задержание по подозрению в незаконном обращении с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных, а также их частями и дериватами.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Панфиловского района был задержан мужчина 39 лет. При обыске на чердаке дома были обнаружены семь картонных коробок, обмотанных скотчем. Внутри этих коробок находились рога сайгака в количестве 464 штуки", - пояснил заместитель начальника ДП Ельдар Абдикенов.

Рога сайги. Фото: polisia.kz

Обнаруженные рога отправят на судебно-биологическую экспертизу, которая позволит установить их происхождение и подлинность.

Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем 1,2 млрд тенге, однако окончательная сумма будет определена по результатам экспертизы. Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства дела тщательно изучаются.

"Этот случай подчеркивает важность защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Незаконная торговля такими ресурсами наносит огромный ущерб экосистеме и нарушает природный баланс. Сохранение биоразнообразия и защита природы являются приоритетными задачами для государственных органов и общества в целом", - отметили в МВД.

Добавим, что по ст.339 УК РК незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Если эти действия совершались преступной группой или причинили особо крупный ущерб, то они наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В мае спецоперация была проведена оперативниками и спецназом на территории Алматинской области - был блокирован автомобиль, из которого изъяли восемь мешков с рогами сайги. Задержаны и водворены в ИВС четверо подозреваемых, которые, по данным МВД, пытались сбыть их.