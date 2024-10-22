Астанчанка устроила погром в здании "Казпочты"

39-летняя астанчанка разбила компьютер в одном из столичных филиалов "Казпочты", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города. Ее привлекли к административной ответственности.

В Telegram-канале акимата Астаны сообщили о случаях привлечения жителей города к административной ответственности за вандализм.

"30-летний мужчина, находясь по проспекту Абылай хана, в состоянии алкогольного опьянения умышленно повредил стекла авто. Своими действиями он нанес ущерб в 400 тыс. тенге.

Другой случай произошел в филиале "Казпочты". 39-летняя астанчанка во время конфликта нанесла материальный ущерб, выбросив устройство и умышленно разбив компьютер. Обоих нарушителей нашли и привлекли к административной ответственности", - сообщили в акимате.

В сообщении указано, что с начала года суд наказал порядка 260 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений.

В сентябре текущего года на вокзале "Нұрлы жол" в Астане женщина устроила погром в одной из торговых точек. Позже полиция установила личность женщины.

Ранее мы писали о жителе Костаная, который устроил погром на проезжей части и раскидал клумбы с цветами, мешающие проезду. Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили на проезжей части около 50 разбитых вазонов с цветами. Нарушителем оказался 26-летний местный житель, которого стражи порядка задержали на соседней улице, ему назначили штраф в размере более 147 тысяч тенге.

А в Астане оштрафовали пассажирку самолета, которая разбила монитор в аэропорту Алматы. До этого стало известно, что опоздавшие на рейс FlyAryastan пассажиры устроили беспорядок в аэропорту Алматы. Сообщалось, что из-за ошибки в SMS-оповещении пассажиры опоздали на рейс и устроили беспорядок, разбив имущество аэропорта и бросаясь вещами в сотрудников авиакомпании.