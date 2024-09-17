Женщина устроила погром в точке питания на вокзале Астаны

На вокзале "Нұрлы жол" в Астане женщина устроила погром в одной из торговых точек. Ее действия проверит полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

В Instagram-аккаунте "Vkurse_astana" опубликовали видео, на кадрах которого женщина сбрасывает товар с прилавка. Позже один их мужчин в кадре пытается успокоить женщину, но она кричит на него, а затем на работников торговой точки. После к ней подбегает другая женщина и они быстро уходят.

"Разве так можно? Разбросала все и ушла", - написано в описании на видео.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте МВД РК корреспонденту NUR.KZ сообщили, что инцидент произошел в столичном вокзале "Нұрлы жол".

"По данному факту проводится проверка. В настоящее время личность женщины установлена. Ее действиям будет дана правовая оценка", - сообщили в Департаменте.

Недавно мы писали о жителе Костаная, который устроил погром на проезжей части и раскидал клумбы с цветами, мешающие проезду. Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции обнаружили на проезжей части около 50 разбитых вазонов с цветами.

Нарушителем оказался 26-летний местный житель, которого стражи порядка задержали на соседней улице, ему назначили штраф в размере более 147 тысяч тенге.

А в Астане оштрафовали пассажирку самолета, которая разбила монитор в аэропорту Алматы. До этого стало известно, что опоздавшие на рейс FlyAryastan пассажиры устроили беспорядок в аэропорту Алматы. Сообщалось, что из-за ошибки в SMS-оповещении пассажиры опоздали на рейс КС 7053 и устроили беспорядок, разбив имущество аэропорта и бросаясь вещами в сотрудников авиакомпании.

Позже в пресс-службе Департамента полиции на транспорте сообщили, что с заявлением в полицию обратились сотрудники авиакомпании.

"При проверке установлено, что 31-летняя женщина вела себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании. Кроме того, она повредила монитор на стойке регистрации", - сообщили в полиции.

Добавим, согласно ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо административный арест на срок от пяти до двадцати суток.