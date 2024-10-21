"Проводил практическое занятие": пьяного автоинструктора задержали в Петропавловске (видео)

В Петропавловске задержали автоинструктора, который проводил практическое занятие будучи в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Нестандартный факт нарушения ПДД выявили полицейские в Петропавловске, сообщает пресс-служба Департамента полиции СКО в Instagram.

"В ходе патрулирования стражи правопорядка заметили учебный автомобиль "Volkswagen golf", стоявший поперек проезжей части шоссе Кожаберген жырау - на въезде в Петропавловск, где традиционно высока интенсивность дорожного движения.

Выяснилось, что курсант автошколы не справился с управлением и создал аварийную ситуацию. От 55-летнего автоинструктора, проводившего практическое занятие, исходил запах спиртного", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что медосвидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения.

В отношении инструктора составлен протокол по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях.

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