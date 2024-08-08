"Вел себя подозрительно": арестом закончилась ночная поездка по Астане для водителя Toyota

В Астане водителя Toyota лишили прав на 7 лет за вождение в нетрезвом виде, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

На странице Департамента полиции Астаны в Instagram сообщается о выявленном нарушении ПДД в районе улице Момышулы. Сообщается, что полицейские заметили автомобиль, который вел себя подозрительно на дороге: нарушал скоростной режим, маневрировал из стороны в сторону.

"Предполагая, что водитель может быть в состоянии алкогольного опьянения, полицейские остановили транспортное средство для проверки. Во время общения с водителем были выявлены характерные признаки опьянения.

После чего, 27-летний водитель автомобиля Toyota Camry был задержан и доставлен на медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили наличие алкоголя в организме. По итогам судебного разбирательства он был приговорен к 15 суткам ареста и лишению водительских прав на 7 лет",- сообщили в полиции.

Ранее в Кызылординской области на 7 лет лишили прав водителя скорой помощи, который вез пациента в больницу, но вел машину в алкогольном опьянении.

Также в Павлодаре был задержан нетрезвый водитель, проехавший на красный свет и лишенный прав на управление автомобилем. Тогда ему был назначен арест на 20 суток и штраф в размере 36 920 тенге.

В СКО пьяный водитель уходил от полицейской погони и попал в неловкую ситуацию - нарушитель свернул на проселок в сторону свалки, но там дорогу ему пересекла канава. Машина не провалилась в нее, а зависла, зацепившись за края.

Добавим, что ответственность за езду в пьяном виде предусмотрена статьей 608 КоАП РК. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Если управление автотранспортом в пьяном виде повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью, но признаков уголовно наказуемого деяния нет, то виновному грозит арест на 20 суток и лишение прав на 7 лет. При повторном нарушении водителю грозит арест на 25 суток и лишение водительских прав на 9 лет.