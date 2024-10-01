"Угрожал и требовал оплаты": жительница Астаны заявила, что ее ударил инструктор по вождению

Руководитель Центра поддержки женщин и детей Анна Рыль в своем рассказала, что инструктор по вождению оскорбил, избил и вымогал деньги у своей ученицы. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

В публикации говорится, что пострадавшая обратилась к ней после "обучения" у этого инструктора.

По словам потерпевшей, недавно она перебралась жить в Астану и собиралась улучшить свои водительские навыки. Для этого на одном из популярных сайтов нашла объявление инструктора по вождению и договорилась с ним о занятиях.

По ее словам, с первого занятия инструктор показался жестким человеком, который, как заявляет девушка, критиковал каждое ее действие. Сначала женщина подумала, что у него такой стиль обучения, поэтому решила доучиться - сходить на все 5 занятий.

"В пятницу, на подъезде к ЖД вокзалу, когда машина была на средней полосе, инструктор сказал совершить разворот назад, я, включив поворотник, ждала, когда остальные участники пропустят меня, но никто этого не делал, все ехали впритык и повернуть было невозможно. Я прокомментировала, что у нас в Уральске действует солидарность и водители пропускают друг друга. На что инструктор ответил "Тебе никто не обязан уступать, ты что королева, да кто ты такая, с чего ты взяла, что тебе обязаны уступать", - сообщила она.

По словам женщины, после завершения маневра инструктор стал материться и называть ее "курицей", обвинять в том, что "купила права".

"Подъехав к перекрестку, я потребовала покинуть мой автомобиль, но в ответ инструктор, развернувшись всем корпусом, с размаху, кулаком правой руки сильно ударил меня в лицо, в этот момент я смотрела на дорогу и удар прошелся на правую часть лица", - заявила она.

По словам женщины, это едва не привело к аварии, так как дорогу переходили пешеходы.

"Я быстро поставила коробку на Р (паркинг) и попыталась схватить телефон, чтобы вызвать полицию. Он вырывал телефон, хватал за руки и приказывал поехать дальше. Я открыла дверь и кричала о помощи. Движение началось и рядом машины поехали. Я с открытой дверью кричала о помощи и тогда, соседние машины остановились и женщины стали снимать инструктора на телефон. Ко мне подошел парень, его машина стояла сзади по вызвал полицию. В итоге я написала заявление в полицию", - рассказала она.

Женщина заявила, что после этого инструктор стал ей угрожать, поэтому она решила обратиться в центр поддержки.

"Тот инструктор отправил мне сообщение на "Ватсап" через 40 минут после инцидента и потребовал полной оплаты в размере 32 тыс. тенге. В голосе не было ни капли сожаления или раскаяния, только требование. В последствие выяснилось, что человек трижды судим и сидел в тюрьме три раза. В одном эпизоде было покушение на угон автомобиля. Теперь он подал на меня заявление, якобы, я отказавшись от оплаты за уроки, специально начала скандал и сама его оскорбляла", - заявила она.

К публикации также были прикреплены скриншоты переписки, которую, как сообщила женщина, она вела с инструктором.

В пресс-службе ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту в полицию был доставлен 41-летний житель столицы. В настоящий момент возбуждено уголовное дело - обстоятельства выясняются, проводится расследование.

Напомним, в августе этого года мужчина избил жену среди дня в центре Алматы - все это попало на видео. Женщина, которая зафиксировала преступление на камеру, требовала его отпустить пострадавшую. В полиции сообщили, что мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело. Также выяснилось, что он был пьян.

Также мы писали, что житель Актобе причинил своей супруге тяжкий вред здоровью, когда они поругались из-за ремонта в квартире. Суд приговорил мужчину к лишению свободы.