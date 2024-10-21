Астанчанка поверила рекламе об удвоении дохода и лишилась миллионов

В Астане задержали 30-летнюю женщину, которую подозревают в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. По версии полиции, она обещала гражданам удвоить имеющиеся у них деньги.

По информации портала МВД Polisia.kz, 30-летнюю астанчанку подозревают в том, что она вела страницу в Instagram и обещала помощь в инвестициях, а также удвоить деньги через участие в финансовых схемах.

"Для получения услуг она требовала предоплату, но после исчезала, не выполняя своих обязательств. 44-летняя жительница столицы, доверившись мошеннице, передала денежные средства в размере 6 миллионов тенге, после чего злоумышленница перестала выходить на связь", - рассказали в полиции.

Сообщается, что полицейские установили причастность женщины к 17 аналогичным эпизодам мошенничества. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

Сегодня стало известно о задержании женщины, которую обвинили в "универсальном" мошенничестве. По версии обвинения, одним она обещала свою помощь в получении жилища по государственной программе, кому-то поступление в ВУЗ на грант.

В сентябре мы писали, что жительница ВКО лишилась денег в надежде "накрутить" подписчиков в Instagram. А жительница Павлодара потеряла почти 400 тыс. тенге, заказав iPhone 14 через Instagram. А другая горожанка лишилась 900 тыс. тенге, решив быстро заработать - ей предложили якобы заняться торгами на бирже путем покупки и продажи валюты разных стран.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также оно наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.