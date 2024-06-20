Павлодарка заказала iPhone в Instagram и расстроилась

Жительница Павлодара потеряла почти 400 тыс. тенге, заказав iPhone 14 через Instagram. А другая горожанка лишилась 900 тыс. тенге, решив быстро заработать, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мошенничество в Instagram, связанное с созданием фейковых магазинов, является распространенным явлением. На сегодняшний день на территории Павлодарской области зафиксировано 153 таких случая.

"Мошенники активно используют эту платформу для создания фейковых магазинов, предлагающих различные товары и услуги по цене ниже рыночной. Среди наиболее распространенных схем - продажа электроники и "Айфонов", туристических туров, цветов, а также инвестиции и halal-заработок", - отметили в ДП региона.

К примеру, девушка в социальной сети Instagram увидела объявление о продаже iPhone 14 с бесплатной доставкой. Далее в ходе переписки ей через банковское приложение выставили счет на удаленную оплату, а после перестали выходить на связь. Ущерб составил 379 990 тенге.

В другом случае в полицию обратилась павлодарка и заявила, что в Instаgram увидела рекламу, как быстро заработать деньги.

"Ей объяснили, что компания занимается торгами на бирже путем покупки и продажи валюты разных стран - нужно вложить денежные средства и впоследствии они будут приумножаться. В надежде заработать деньги потерпевшая перевела вышеуказанную сумму на карточный счет, продиктованный мошенниками, а после перевода ее на странице заблокировали. В итоге она лишилась 900 тыс. тенге", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данным преступлениям.

Стражи порядка в очередной раз призвали граждан быть бдительными.

"Если цена на товар низкая, это повод насторожиться так же, как и отсутствие контактной информации. Легальные магазины обычно предоставляют номер телефона, адрес и другие контактные данные.

Небольшое количество подписчиков и отзывы - мошеннические аккаунты часто имеют малое количество подписчиков и фальшивые или очень положительные отзывы.

Оплата только через перевод на карту или электронные кошельки, а именно отсутствие защищенных способов оплаты, таких как кредитные карты или PayPal, также является тревожным сигналом", - предупредили в полиции.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Ранее жительница Карагандинской области заказала iPhone 13 через Instagram, но телефон так и не получила. Женщина обратилась в суд и добилась возвращения своих денег у индивидуального предпринимателя.