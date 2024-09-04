Казахстанка из-за своего желания стать звездой Instagram лишилась денег

Жительница ВКО лишилась денег в надежде "накрутить" подписчиков в Instagram. По факту мошенничества началось досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 32-летняя жительница ВКО обратилась по объявлению, чтобы сделать свой аккаунт более популярным и увеличить количество подписчиков на странице.

"Хотела стать звездой соцсети Instagram, но попалась на удочку афериста. За услугу "специалист" взял более 100 тыс. тенге, однако количество фолловеров не увеличилось, а сам он пропал", - пояснили в ДП ВКО.

Стражи порядка установили подозреваемого, им оказался 19-летний житель соседней области, который, по данным полиции, сознался в содеянном. По факту мошенничества начато досудебное расследование.

Отметим, что по ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что жительница Павлодара потеряла почти 400 тыс. тенге, заказав iPhone 14 через Instagram. А другая горожанка лишилась 900 тыс. тенге, решив быстро заработать - ей предложили якобы заняться торгами на бирже путем покупки и продажи валюты разных стран.