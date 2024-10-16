Проработавший 35 лет на госслужбе чиновник вступил в спор с акимом в ВКО
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В ВКО защитили права мужчины, проработавшего 35 лет на госслужбе. Он оспорил решение акима об отказе в приватизации служебной квартиры, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, отказ был мотивирован тем, что гражданин не состоит в трудовых отношениях с органом, на балансе которого находится квартира.
Истец не согласился с решением, ссылаясь на наличие у него права на приватизацию квартиры, стаж государственной службы и удостоверение лица, проживавшего в зоне экологического бедствия.
При этом общий трудовой стаж мужчины составил 40 лет, в том числе 35 лет - государственный службы. Согласно Закону "О жилищных отношениях" при наличии указанного стажа и отсутствии иного жилища на праве собственности лицо имеет право на приватизацию жилья.
Суд установил, что по постановлению акима спорная квартира относится к коммунальному жилищному фонду. При заключении договора найма она была предоставлена истцу в качестве жилья из государственного жилищного фонда.
"При указанных обстоятельствах, придя к выводу о несоответствии решения комиссии требованиям ст.79 АППК, суд признал его незаконным и отменил", - пояснили в суде.
Суд, удовлетворяя иск, посчитал, что право на приватизацию является основной социальной гарантией и поддержкой государства, предоставляемой государственным служащим.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
Ранее аким Рудного подал иск к семейной паре о прекращении права собственности, а супруги подали встречный иск к нему о восстановлении прав на жилье. Суд встал на сторону градоначальника.
А внуков вдовы участника ВОВ хотели лишить предоставленного акимом Уральска жилья, однако суд обязал восстановить семью в списке нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2174945-prorabotavshiy-35-let-na-gossluzhbe-chinovnik-vstupil-v-spor-s-akimom-v-vko/
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