Мужчину, справившего на людях нужду "по большому", наказали в Астане

Суд в Астане вынес приговор мужчине, который справил нужду в общественном месте. Его арестовали на 15 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичных судов.

Дело в отношении Б. по факту мелкого хулиганства было рассмотрено в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны, сообщается в Telegram-канале судов.

Согласно материалам дела, Б. справил большую нужду в общественном месте, тем самым проявил неуважение к обществу. Свою вину он в суде признал.

Факт совершения правонарушения подтверждается, в том числе, видеозаписью.

В итоге Б. признали виновным по части 1 статьи 434 КоАП, он будет арестован сроком на 15 суток.

Постановление не вступило в законную силу.

Согласно части 1 статьи 434 КоАП, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 10 МРП (почти 37 тыс. тенге) либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.