Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пьяный павлодарец справил нужду на улице и попал на видео

Опубликовано:

Мужчина нарушил общественный порядок в Павлодаре
Задержанный. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодаре задержали нетрезвого мужчину, справлявшего нужду в общественном месте. Мужчине назначили 10 суток ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Павлодара поступил вызов от жильцов дома по улице Чокина о том, что возле подъезда сидит пьяный мужчина, который справляет нужду в общественном месте.

"Прибывшими полицейскими задержан житель областного центра, находившийся в состоянии алкогольного опьянении, который вел себя неадекватно", - отметили в ДП Павлодарской области.

По заключению медицинского освидетельствования мужчина находился в состоянии опьянения.

"За совершение мелкого хулиганства в отношении нарушителя составлен административный материал, судом вынесен административный арест сроком на 10 суток", - рассказал первый заместитель начальника Южного ОП УП Павлодара Рустам Сергазинов.

Отмечается, что с начала года за аналогичное нарушение привлечены свыше 1 тыс. жителей Павлодарской области.

Ранее в столичном суде рассмотрели дело жителя города, который справил нужду с моста и попал на камеры видеонаблюдения. Астанчанина наказали за мелкое хулиганство - его арестовали почти на месяц.

Также суд в Астане назначил наказание в виде ареста на 15 суток мужчине, который справил большую нужду в общественном месте, тем самым проявив неуважение к обществу. Свою вину он в суде признал.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174844-pyanyy-pavlodarec-spravil-nuzhdu-na-ulice-i-popal-na-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie