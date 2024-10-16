Пьяный павлодарец справил нужду на улице и попал на видео

В Павлодаре задержали нетрезвого мужчину, справлявшего нужду в общественном месте. Мужчине назначили 10 суток ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию Павлодара поступил вызов от жильцов дома по улице Чокина о том, что возле подъезда сидит пьяный мужчина, который справляет нужду в общественном месте.

"Прибывшими полицейскими задержан житель областного центра, находившийся в состоянии алкогольного опьянении, который вел себя неадекватно", - отметили в ДП Павлодарской области.

По заключению медицинского освидетельствования мужчина находился в состоянии опьянения.

"За совершение мелкого хулиганства в отношении нарушителя составлен административный материал, судом вынесен административный арест сроком на 10 суток", - рассказал первый заместитель начальника Южного ОП УП Павлодара Рустам Сергазинов.

Отмечается, что с начала года за аналогичное нарушение привлечены свыше 1 тыс. жителей Павлодарской области.

Ранее в столичном суде рассмотрели дело жителя города, который справил нужду с моста и попал на камеры видеонаблюдения. Астанчанина наказали за мелкое хулиганство - его арестовали почти на месяц.

Также суд в Астане назначил наказание в виде ареста на 15 суток мужчине, который справил большую нужду в общественном месте, тем самым проявив неуважение к обществу. Свою вину он в суде признал.